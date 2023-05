La Regione Lazio stanzia 2,5 milioni di euro per la pulizia delle spiagge

“Lo stanziamento di 2,5 milioni di euro da parte della giunta regionale presieduta da Francesco Rocca rappresenta un segno tangibile di attenzione e valorizzazione dell’economia del mare. Con la stagione balneare alle porte la Regione Lazio è al fianco del Comuni del litorale regionale per mettere il territorio nelle condizioni migliori per vincere la sfida con le altre località balneari italiane. Con la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli lavoreremo a testa bassa per valorizzare la nostra costa e l’economia del blu”.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case Popolari e alle Politiche del mare.

La speranza è che i fondi vengano utilizzati per gli arenili liberi, in considerazione del fatto che i gestori degli stabilimenti in concessione hanno lo specifico compito della pulizia laddove si esercita attività economica, anche durante i mesi invernali. Cosa che nei fatti raramente avviene.