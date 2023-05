Il 2 maggio sciopero del trasporto pubblico locale a Roma e nel Lazio

Trasporto pubblico nel caos il 2 maggio nella Regione Lazio. Il mese di maggio si apre con uno sciopero nazionale nel settore degli autoferrotranvieri, annunciato per domani. Una protesta di 4 ore che è stata proclamata dal sindacato Confail-Faisa (Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro). Lo sciopero riguarda il personale addetto al trasporto pubblico locale. Alla base della protesta, gli aspetti retributivi previsti dall’accordo nazionale del maggio 2022, la sicurezza sul lavoro, i diritti delle donne.

A Roma e nel Lazio è prevista l’astensione dal lavoro dalle 8,30 alle 12,30 sulle reti Atac, RomaTpl e Cotral.

Per quanto riguarda il Cotral, l’azienda ha fatto sapere che il personale delle linee Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo garantirà il servizio fino alle 8:30 e dalle 12:30. Alle 12.31 saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi.

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTPl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Durante le sciopero del 2 maggio, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero non viene garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà invece alcuna interruzione.