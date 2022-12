Il Chris Cappell College al Concerto di Natale dell’USR Lazio

Il Liceo Musicale Chris Cappell College ha partecipato il 20 dicembre al Concerto di Natale dell’USR Lazio presso l’Aula Magna dell’Istituto Galilei a Roma. L’Ensemble di strumenti e voci diretto dai Professori Carla Carretti e Giuseppe Galluzzi ha presentato un programma di brani natalizi che ha entusiasmato il pubblico del mondo istituzionale scolastico presente nella suggestiva sala dell’Istituto. Con le note di White Christmas e della travolgente Oh Happy Day gli alunni delle classi di Canto e dei diversi insegnamenti strumentali hanno dato prova ancora una volta dell’intenso percorso didattico portato avanti come ensemble in questo periodo scolastico. La formazione presente al Concerto fa parte del Progetto Rugantino, già vincitore del Piano delle Arti. Un estratto della commedia musicale, attualmente in preparazione, è stato proposto a chiusura del loro intervento musicale. Grandi applausi per Roma non fa la stupida stasera che ha saputo regalare un tocco di atmosfera romana al lungo ed interessante pomeriggio, che ha visto presenti tutti i Licei Musicali della nostra Regione.