Strada chiusa in via Lombardia a Nettuno per l’esplosione improvvisa di una caldaia in via Molise nel palazzo che ospita diversi cittadini migranti. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e polizia di stato che stanno verificando danni e sicurezza dell’immobile. Tanta paura per i residenti che hanno sentito la fortissima esplosione.