+Europa: Stefano Pedica è stato eletto segretario regionale del Lazio

Stefano Pedica è stato eletto segretario del Lazio di Piu’ Europa nel corso dell’assemblea regionale degli iscritti, svolta al teatro Belli di Roma, a cui hanno partecipato la senatrice Emma Bonino, il segretario nazionale e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, e il presidente e deputato di Piu’ Europa, Riccardo Magi. “Per me – ha commentato Pedica – e’ un grandissimo onore ricevere questo incarico e ringrazio tutti gli iscritti del Lazio per la fiducia. Un ringraziamento particolare va anche a Emma Bonino, al segretario nazionale Benedetto Della Vedova, al presidente Riccardo Magi e a tutti i vertici del partito. Abbiamo tanto lavoro da fare e saro’ il primo ‘operaio’ del nostro partito – ha aggiunto subito dopo l’elezione -. Vogliamo far sentire la nostra presenza sul territorio. Non ci interessa fare politica dietro la scrivania. Saremo tra la gente, la ascolteremo e cercheremo di far capire a tutti i delusi della politica che un’alternativa e’ possibile. Insieme ad Azione rappresenteremo quella politica pragmatica ed europeista che difende i diritti e restituisce dignita’ ai cittadini”.