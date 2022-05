Concorso “Legalità e Cultura dell’Etica”, i premi del Rotary Costa Neroniana

I Distretti italiani del Rotary International, con il supporto operativo del Distretto 2080 (Roma, Lazio e Sardegna) hanno bandito il concorso “Legalità e Cultura dell’Etica”, giunto all’undicesimo anno con il compito di favorire nella società e, soprattutto nei giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità.

Motore di questa azione per il nostro territorio è stato il Rotary Club Costa Neroniana che, nella sua autonomia, ha aderito all’iniziativa interdistrettuale e si è attivato per favorire la partecipazione degli Istituti Scolastici a questo concorso nazionale finalizzato a coinvolgere gli studenti in un’attività fortemente attuale, particolarmente vicina agli interessi delle nuove generazioni e il cui tema è: “Il lavoro tutelato come strumento di coesione, sviluppo, crescita e benessere, in sicurezza”.

L’obiettivo che si pone il concorso ogni anno è quello di favorire nei giovani azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità; obiettivo quanto mai importante e significativo di cui la nostra società ha un gran bisogno. Questo mostra anche quanto grande è l’impegno sociale del Rotary che con i propri, numerosi service cerca di diffondere i valori ed i principi in cui crede e sui quali fonda la sua azione per dare un contributo concreto al miglioramento della collettività.

Molti gli Istituti di Anzio e Nettuno che hanno partecipato a questo bando di concorso; il Rotary Club Costa Neroniana desidera ringraziare tutte le scuole che hanno aderito e che hanno creduto e credono che questa sia la giusta strada da seguire. Ma soprattutto grazie ai Dirigenti Scolastici per avere appoggiato l’esperienza e grazie anche a tutti i Docenti che con molto impegno e serietà hanno guidato i loro alunni nei loro interessanti lavori.

Onore, dunque, ai vincitori che su 280 Rotary Club italiani aderenti al progetto, moltissime scuole partecipanti, più di 1000 elaborati valutati, hanno ottenuto, a livello nazionale, splendidi risultati e che sono stati premiati venerdì 27 maggio presso la Sala dei Convegni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma dal Governatore del Distretto 2080 (Roma, Lazio e Sardegna) Gabriele Andria, dal Governatore del Distretto 2031 (Piemonte e Valle d’Aosta) Luigi Viana e dal Governatore del Distretto 2071 (Toscana) Fernando Damiani.

Il Liceo Artistico Pablo Picasso di Anzio ha visto premiata nella tipologia “Video” Ilaria del Gobbo, della IV A, seconda classificata.

Ilaria è stata accompagnata sul palco dal professor Stefano Trappolini, docente del Liceo Artistico Picasso, dal dottor Luigi Ciuti in rappresentanza del Rotary Club Costa Neroniana e dalla mamma.

Tantissimi i complimenti e gli applausi ricevuti da Ilaria che con il suo video ha stupito la giuria e tutti i presenti alla premiazione.