Ancora uno scontro, nonostante la presenza del semaforo, all’incrocio tra via Santa Maria e via Lombardia a Nettuno. Intorno alle 14.30 due auto sono entrate in collisione per il mancato rispetto del rosso. causando danni fortunatamente di lieve entità per le auto e senza conseguenze per i passeggeri. Disagi invece, come sempre in questi casi, sul traffico nella centralissima via che collega il quartiere di San Giacomo al parcheggione di piazzale Berlinguer.