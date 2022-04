I carabinieri arrestano nel chietino un 37enne di Anzio: è accusato di spaccio

I Carabinieri di Ortona, in provincia di Chieti in Abruzzo, hanno arrestato e portato nel carcere di Lanciano un 37enne di Anzio che stava scontando una condanna per spaccio di stupefacenti in una comunità della zona.

A causa delle continue violazioni alle prescrizioni imposte, il giudice di sorveglianza di Pescara gli ha revocato il beneficio della pena domiciliare e ha disposto il ripristino dell’esecuzione della pena in carcere.