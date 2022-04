Finisce in pareggio il grande derby tra Anzio Waterpolis e Lazio nuoto

Finisce 12 a 12 l’intensissimo derby tra Anzio Waterpolis e Lazio Nuoto. Spalti dello Stadio del nuoto dell’Anzio Waterpolis pienissimi per la terzultima partita del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Un incontro/scontro di alto livello e intensità. Secondo per secondo di botta e risposta tra le due squadre laziali. E’ alla fine la rete di Gabriele Vassallo in attacco ad 1 solo secondo dalla fine ha chiuso il derby in parità.

Un derby tiratissimo punto a punto, la Lazio ha provato a scappare nel secondo tempo a +3, ma l’Anzio Waterpolis l’ha riacciuffata per una rincorsa continua fino all’epilogo finale.

Per l’Anzio un altro punti importante per risalire la classifica e guadagnare la salvezza diretta, per la Lazio un punto che fa superare la Roma ora n ultima posizione, anche se la squadra capitolina dovrà recuperare con il Metanopoli in settimana, prima dell’ultima giornata di Sabato prossimo. Tanta emozione per coach Roberto Tofani che a fine partita rimane un po’ amareggiato, ma a freddo commenta “Un punto guadagnato per come è maturato. Faccio i complimenti alla squadra che ci ha sempre creduto, anche quando tutto sembrava perduto, con il gol del pari arrivato allo scadere. Resta il rammarico per non essere mai riusciti a mettere la testa avanti nel corso della partita nonostante le tante possibilità e occasioni create. Ora abbiamo pochi giorni per recuperare le energie e pensare alla partita di mercoledì contro la Nuoto Catania“.

“Una partita combattuta dal primo secondo all’ultimo – aggiunge il Presidente Francesco Damiani” un pubblico d’eccezione che, ha gremito lo stadio del nuoto di Anzio ed un pareggio giusto che ci consente di fare un passo avanti verso il nostro obiettivo. Certamente un punto in più per noi non certo per i nostri avversari che avevano bisogno di una vittoria”.

Ora concentrati per Mercoledì contro Il Catania penultima partita del Campionato, ancora in casa!