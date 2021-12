Contagi in crescita, il Lazio rischia la zona gialla: Rafforzati i reparti Covid

Dopo il Natale in zona bianca il Lazio rischia di passare in zona gialla, se i parametri di controllo stabiliti dal Governo non mostreranno uno stop dell’incremento mostrato in queste ultime settimane.

In particolare gli indicatori critici sono quelli relativi agli ospedali. Si viene declassati in zona gialla quando il tasso di ricoveri causa covid nelle terapie intensive supera il 10% e i ricoveri nell’area medica superano il 15%.

I dati diffusi relativi all’ultimo indicano che il dato delle terapie intensive ha già superato il limite registrando un 10,3%, mentre quello dei ricoveri in area medica è a 14,3%, molto vicine a quel 15% che farebbe scattare appunto la zona gialla per il Lazio.

I tassi di ricoverati in area medica e nelle terapie intensive restano relativamente bassi, anche in presenza di un alto numero di contagiati, grazie al continuo incremento di vaccinazioni. Intanto l’assessore alla Sanità D’Amato ha predisposto il passaggio allo “Scenario 4”, che consiste in un rafforzamento dei reparti dedicati alle cure per il Covid.