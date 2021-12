Allerta meteo per pioggia e vento nel Lazio: moderato rischio neve

Allerta meteo nel Lazio da oggi mercoledì 8 dicembre, e per le successive 24-30 ore. Venti molto forti e condizioni di burrasca, le forti mareggiate sulle coste esposte e le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, hanno fatto scattare l’allerta meteo sulla Regione Lazio, e in particolare sui quadranti meridionali, le coste esposte, che potrà durare fino alle prossime 24-30 ore. Fenomeni temporaleschi accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e le forti raffiche di vento, hanno fatto già registrare danni a Ostia nella prima mattinata di oggi, con il crollo di una ringhiera nella zona di ponente Nuova Ostia, staccatasi proprio a causa delle raffiche incessante. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato su tutte le zone di Allerta della Regione un’Allerta Gialla per il vento. Allerta Gialla inoltre per la criticità idrogeologica legata ai forti temporali con ulteriore Allerta Gialla per criticità idraulica sulle zone E (Aniene) ed F (Bacini Costieri Sud che comprende i comuni di Anzio e Nettuno).

Un’ondata di aria gelida proveniente dalla Siberia, già da domani e per tutto il weekend porterà un freddo intenso e temperature sotto lo zero. Sono scarse le possibilità di neve nella Capitale anche se gli esperti hanno previsto per giovedì 9 Dicembre neve a quote medio-basse.

A Roma in questi giorni si è già registrata una temperature molto al di sotto della media stagionale, e nelle prossime ore si prepara la minima arriverà a 3 gradi. Se anche nell’immediato non dovesse nevicare in città, con molta probabilità l’evento si verificherà comunque tra la fine di dicembre 2021 e l’inizio di gennaio 2022. E chissà che non capiti proprio durante le feste.