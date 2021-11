Aprilia: prorogato l’obbligo di mascherina all’aperto fino al 29 novembre

Continua a preoccupare la situazione Covid ad Aprilia. La città del latinense è la meno vaccinata del Lazio e l’Azienda sanitaria locale conferma l’aumento dei casi. La Asl e la prefettura monitorano quotidianamente la diffusione del virus e il risultato di questa situazione è stata l’ordinanza del Sindaco di Aprilia Antonio Terra che impone l’obbligo di mascherina all’aperto. Negli ultimi giorni è stato pubblicato sull’albo pretorio di Aprilia che l’obbligo di mascherina anche all’aperto è prorogato per altri 7 giorni, quindi fino al 29 novembre, si impone, inoltre, di evitare assembramenti, sanificare e igienizzare i locali e si vieta l’organizzazione di manifestazioni.

Aprilia continua a varare disposizioni per contrastare la diffusione del coronavirus, il Sindaco non vuole abbassare a guardia e rischiare di mandare in tilt le terapie intensive. L’invito da parte di tutta l’amministrazione alla popolazione è di vaccinarsi e di rispettare le disposizioni.