Caso Sileri: Aurigemma commenta: “Finalmente viene a galla la verità”

Si torna a parlare del caso Sileri, oggi Sottosegretario alla Salute, sotto interrogazione dalla Regione Lazio per l’accusa di aver violato la legge che impedisce ad un medico dipendente pubblico di lavorare in una clinica convenzionata.

Il professor Paolo Sileri è stato medico presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, fin quando nel 2018 venne eletto parlamentare tra le fila del Movimento 5 Stelle. Si mette in aspettativa per la professione di medico dipendente statale, ma per circa dieci mesi (da marzo 2018 a gennaio 2019) avrebbe svolto attività libero-professionale nella clinica “Nuova Villa Claudia”, convenzionata con la Regione Lazio, dove Tor Vergata si appoggia per fare formazione.

A commentare l’intervento della Regione Lazio è lo stesso consigliere regionale Antonello Aurigemma che proprio a maggio di quest’anno presentò un’ennesima interrogazione sulla “presunta incompatibilità su attività di libero professionale svolta dal professor Paolo Sileri presso la casa di cura ‘Nuova Villa Claudia”.

“La regione Lazio fa finalmente chiarezza sulla questione delle prestazioni effettuate dall’ ex Vice Ministro Sileri presso una struttura privata convenzionata con il servizio sanitario regionale – dice Antonello Aurigemma – già due anni fa presentai una prima interrogazione, ricevendo sulla questione anche l’attenzione della stampa. In particolare, grazie al servizio della trasmissione ‘Le Iene’, andato in onda durante il programma televisivo del 19 ottobre, si è reso noto che la Regione Lazio conferma che furono svolte attività libero-professionali contravvenendo alla legge 662/1996 inviando nota anche all’Ordine dei medici di Roma per gli opportuni provvedimenti del caso e alla ASL competente per recuperare le somme indebitamente percepite dalla struttura privata, dove sono state svolte le prestazioni sanitarie”.

Così, il Consigliere Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che conclude: “Finalmente viene a galla la verità e la Regione non ha potuto far altro che confermare quanto da me sollevato nel lontano 2019”.

https://www.iene.mediaset.it/video/mascherine-sileri-roma_1092111.shtml

RDR