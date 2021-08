Case al mare, Anzio e Nettuno nella top five del Lazio su Casa.it

Boom di ricerche di case in affitto lungo le coste italiane, soprattutto quelle bagnate dal Mar Tirreno, dove il Lazio fa da padrone. È questa la fotografia scattata dal sito Casa.it, che ha esaminato le ricerche effettuate a maggio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 – anno precedente alla pandemia – evidenziando un aumento dell’interesse per appartamenti e ville a ridosso del mare pari al 20%. E con poca sorpresa (si sapeva che gli affitti per l’estate e non solo ad Anzio e Nettuno erano sold out da marzo scorso e adesso le due cittadine esplodono di turisti) i comuni di Anzio e Nettuno sono nella top five della nostra Regione, ampiamente davanti a località rinomate come Sabaudia, Sperlonga, San Felice…

Tra tutti gli utenti che hanno fatto ricerche sul sito Casa.it per cercare un appartamento o una villa in affitto al mare, le città più cliccate sono state, in ordine, Roma, Fiumicino, Latina, Anzio e Nettuno.

La zona di mare che ha avuto più ricerche nel 2021 è quella del Mar Tirreno, al secondo posto il Mar Ligure, al terzo il Mare Adriatico, al quarto il Mar Ionio, al quinto il Canale di Sicilia, al sesto il Canale di Sardegna e al settimo il Mar di Sardegna. Ma ad avere la crescita di ricerche maggiore è stato il Mar Ionio che cresce del +58% rispetto al 2019, a seguire il Canale di Sicilia con +43%, poi il Canale di Sardegna con +39%, il Mar Ligure con +24%, il Mare Adriatico con +20%, il Mar Tirreno con+14% e il Mar di Sardegna con +2%.