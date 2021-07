La Regione stanzia 500 euro per le attività a Tor Caldara, il Sindaco le restituisce

“Ringraziamo la Regione Lazio, il Presidente Zingaretti, l’Assessorato alle politiche ambientali ed il Consiglio Regionale tutto, per la grande attenzione verso i cittadini di Anzio, ma rispediamo al mittente i 500 euro di finanziamento per la programmazione delle attività 2021, nell’area protetta della Riserva Naturale di Tor Caldara, destinate alle famiglie ed ai bambini. Anzi, se la Regione è così in grande difficoltà, siamo pronti noi, come Comune, ad inviare risorse per finanziare attività e servizi in favore delle famiglie del Lazio”.

Così il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento al finanziamento regionale di 420.000,00 euro, destinato alle aree protette del Lazio, per la pianificazione delle iniziative della stagione estiva che per Anzio invia appena 500 euro.

Ammonta a 500 euro la somma destinata alla Riserva Naturale di Tor Caldara, rara testimonianza delle foreste litoranee della Regione, molto frequentata dai bambini e dalle famiglie, a fronte dei 420.000 euro di finanziamento complessivo.