Ad Anzio boom di prenotazioni per le case estive, i prezzi restano invariati

Tutte le località costiere del Lazio da Fregene a Nettuno, sono state prese di mira dai vacanzieri, spesso romani che non vogliono allontanarsi troppo, ed in alcuni casi c’è stato un forte aumento dei prezzi delle abitazioni in affitto, ma anche di alberghi e B&B, in alcuni casi fino al raddoppio. Ma ad Anzio, tra le mete in assoluto preferite degli italiani, i prezzi sono invece rimasti in linea con lo scorso anno. A sottolinearlo anche nella sua intervista a Rete 4 (alcuni pezzi sono stati tagliati per esigenze di tempo) Manuela D’Alterio, agente immobiliare intervistata sulle reti nazionali.

“Al contrario di altre località turistiche del litorale laziale – spiega Manuela – Anzio è rimasta in linea con le tariffe degli scorsi anni, pertanto non c’è stata nessuna speculazione dovuta alle tante richieste pervenute, addirittura ci sono persone in lista di attesa sperando in qualche rinuncia dell’ultimo momento. Inoltre ho detto che da due anni a questa parte c’e stato un gradito ritorno di molti giovani, grazie all’apertura di numerose attività commerciali che danno la possibilità di soddisfare tutte le esigenze.

Un bel segnale per tutti che si spera, ci porterà a rialzare la testa dopo un anno così drammatico”.