Istituto Superiore Apicio-Colonna Gatti: il Rotary dona tablet per gli studenti 

USAID e il Distretto Rotary 2080 (Roma, Lazio e Sardegna) doneranno alle scuole una fornitura di tablet per il valore di 85mila euro.

USAID è la principale agenzia di sviluppo del Governo degli Stati Uniti che opera in oltre 100 Paesi per promuovere la salute globale, per fornire assistenza umanitaria e per potenziare le capacità delle donne e ragazze.

La partnership USAID – Rotary, in Italia, si propone di promuovere progetti nel campo della salute, dell’istruzione e dello sviluppo comunitario. Insieme hanno concertato l’esecuzione di un progetto che favorisse la fascia più giovane della popolazione che sta patendo le maggiori difficoltà integrative anche a causa di fattori economici legati all’emergenza Covid-19.

Il Distretto 2080 ha deciso di sostenere una progettualità per l’alfabetizzazione e l’educazione di base.

“Moltissimi ragazzi non possono seguire le lezioni in quanto sprovvisti del tutto o in parte di dispositivi tecnologici e di connessione Internet. Il nostro intervento – spiega il dott. Giovambattista Mollicone, Governatore Rotary del Distretto 2080 – ha lo scopo di risolvere le tante situazioni difficili. Oltre alla fornitura di dispositivi elettronici abbiamo provveduto a stipulare un accordo con Tim per la concessione di schede dati per la connessione. I dispositivi saranno donati alle Scuole che li assegnano in comodato gratuito agli studenti meno abbienti con particolare attenzione per gli studenti con bisogni educativi speciali. Quando la situazione sarà di nuovo normale i dispositivi torneranno a disposizione degli Istituti che potranno impiegarli in altre attività didattiche.

Giovedì 22 aprile il Rotary Club Golfo d’Anzio – Anzio e Nettuno ha consegnato all’Istituto di Istruzione Superiore “Apicio – Colonna Gatti” 15 tablet con lo scopo di portare la didattica a distanza in case in cui, forse, non sarebbe entrata.

La cerimonia di donazione si è svolta alla presenza del Segretario Distrettuale, ing. Innocenzo D’Erme, del Prefetto del R. C. Golfo d’Anzio, gen. Michele Miceli, dell’Assistente del Governatore dott. Vito de Pasquale, della dirigente scolastica prof. Maria Rosaria Villani, di docenti, studenti e genitori.

Michele Miceli ha ricordato che: “L’emergenza sanitaria ha evidenziato le difficoltà economiche e la scarsa disponibilità tecnologica di molte famiglie che, improvvisamente, sono state costrette a far seguire le lezioni ai ragazzi su smartphone o a condividere i computer o a dover affrontare problemi di assenza di connessione. Queste azioni sono un generoso supporto agli sforzi dei docenti che, quotidianamente, cercano di realizzare una piena inclusione scolastica degli studenti. Inoltre, questa donazione USAID – Rotary, rientra nel progetto del Rotary Club Golfo d’Anzio denominato «Rotaryscuolabook» che vedrà la nostra associazione impegnata in altre iniziative”.