Antonio Rezza e Flavia Mastrella dopo Venezia ringraziano il Sindaco di Anzio 

Antonio Rezza e Flavia Mastrella ringraziano il Sindaco di Anzio Candido De Angelis per le parole di apprezzamento espresse in occasione della presentazione del film SAMP alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’opera, girata in Puglia, è stata post prodotta tra Anzio e Nettuno, luoghi dove viviamo e lavoriamo oramai dalla nascita. Speriamo in una proiezione della pellicola sul territorio per poter permettere ai nostri estimatori locali di poter apprezzare il film da noi realizzato. Grazie ancora e a presto su qualunque schermo.

Antonio Rezza Flavia Mastrella