“In moto per passione” evento benefico per un taxi solidale sul litorale

Si è svolto sabato 12 settembre il primo moto benefit organizzato dall’Asd “in moto per passione” bikers helping children presso il Centro ippico al cavallino verde ad Ardea. Tale evento nasce dall’idea di voler instituire sul territorio di Ardea Pomezia Anzio e Nettuno un servizio di taxi solidale che si presti alle esigenze delle persone con ridotta mobilità personale e che necessitano di continui spostamenti per cure, visite mediche o qualsiasi altra attività quotidiana come già attivato sul territorio apriliano in collaborazione ad un altra associazione ma che purtroppo ad oggi non riesce a sopperire alle molteplici richieste che arrivano anche dai territori succitati motivo in più per attivarne uno deficato. Questo progetto, come tutti i progetti solidali, è stato molto sentito nel mondo motociclistico ed ha fatto si che partecipassero alla serata oltre a diversi bikers provenienti dal Molise Campania Puglia, Friuli ed addirittura un gruppo dalla Germania un nutrito pubblico sensibile alla causa. La serata si è svolta tra balli country, danzatrici del ventre per concludersi con l’esibizione della memphis rock band cover di Elvis Presley. Durante la serata è stato presentato il progetto riscuotendo enorme interesse tra i presenti. L’evento ha portato nel fondo dedicato al progetto la cifra di 540 euro che non è altro che il primo passo verso la realizzazione del progetto.

Per chi desiderasse sostenere l’associazione ed il progetto è possibile fare una donazione al seguente iban IT98W0832739540000000025315 specificando nella causale “progetto taxi solidale”.

Il presidente Claudio Manenti

e tutto il motoclub ringrazia i partecipanti