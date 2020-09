Stasera al Teatro Spazio Vitale il film ‘Yesterday’, ultima proiezione della rassegna

Si chiude stasera l’intensa programmazione cinematografica di ‘Cinema Astoria sotto le stelle’ al Teatro Spazio Vitale di Nettuno, con la proiezione del film ‘Yesterday‘ alle 20.30.

È l’ultima proiezione dopo 46 film in totale, inseriti tra le molteplici date del Teatro Spazio Vitale, tra eventi di teatro, cabaret, musica e danza. Una programmazione ricca di arte e cultura per l’estate della Città di Nettuno.l, con oltre 60 giorni impegnati. Le condizioni meteo sono state sempre favorevoli, mai pioggia o vento nelle serate degli eventi, le previsioni meteo sono state osservate di giorno in giorno dal Teatro Spazio Vitale attraverso il bollettino pubblico del litorale laziale. Solo nella serata di ieri 12 settembre gli spettatori hanno dovuto rinunciare a 40 minuti della visione del film ‘Sorry we missed you’, a causa della pioggia durata un quarto d’ora.

L’organizzazione ‘Cinema Astoria sotto le stelle’ INFORMA che gli spettatori di ieri sera sono invitati a recarsi esclusivamente stasera 13 settembre presso l’Arena cinematografica del Teatro Spazio Vitale ove potranno:

1. vedersi rimborsato il biglietto;

2. avere l’omaggio per il film di stasera stessa;

3. avere l’omaggio per un film presso il Cinema Astoria di Anzio;

4. Chiedere che il film del 12 settembre venga riproiettato con loro ingresso omaggio: in tal caso la data della proiezione è già da subito fissata al 17 settembre ore 20.30.

Intanto stasera alle 20.30 il film ‘Yesterday’ che racconta la storia di un cantautore di provincia

Jack Malik, che sopravvive ad un incidente risvegliandosi in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo utilizza quindi le loro più celebri canzoni per raggiungere il successo.

COSTO DEL IL BIGLIETTO € 5,00.

SI PUÒ’ ACQUISTARE ONLINE SENZA COSTI AGGIUNTIVI SUL SITO WWW.CINEMADIANZIO.IT O DIRETTAMENTE ALLA CASSA DELL’ARENA SPAZIO VITALE.

IL SISTEMA INFORMATICO GARANTIRA’ AUTOMATICAMENTE IL DISTANZIAMENTO DI 1 METRO.