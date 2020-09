Due nuovi casi di Coronavirus ad Anzio e uno a Nettuno, serve prudenza

In data odierna si registra un nuovo caso di Coronavirus a Nettuno. Si tratta di un ragazzo di 26 anni di ritorno da un viaggio in Puglia posto in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono venti di cui tre ospedalizzati.

Al momento i cittadini positivi al coronavirus ad Anzio, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati complessivamente 30, con due nuovi casi registrati nella giornata di oggi (6 ricoverati in ospedale e 24 in isolamento domiciliare). Come sempre è necessaria la massima prudenza.