Il Nettuno calcio presenta squadra e staff che giocheranno in Promozione

di Mirko Piersanti

Si ricomincia, con la stessa grinta e la stessa voglia di vincere. Lunedì 17 agosto è stato presentato lo staff tecnico -dirigenziale e le squadre di tutte le categorie del Nettuno Calcio. In questa giornata importante per il calcio locale, non hanno voluto mancare neanche i tifosi che hanno seguito con entusiasmo la squadra l’anno scorso. La

presentazione si è svolta presso il campo di calcio di via Lombardia a Nettuno. La prima squadra quest’anno sarà guidata dal mister Aldo Panicci. “Sono sicuro che quest’anno sarete tantissimi a seguire il Nettuno, come avete dimostrato l’anno scorso – ha affermato il presidente Stefano Tosoni – il mio progetto è nato un anno e mezzo fa, sono riuscito grazie all’aiuto di tutto lo staff a fare molte cose e molte altre saranno ancora da fare, speriamo di riuscirci. Con la buona volontà e tanti sacrifici sicuramente ci riusciremo, abbiamo chiesto il ripescaggio un po’ con l’amaro in bocca. Alla fine siamo stati ripescati ma noi avremmo vinto il campionato se non fossimo stati fermati dal Covid, questo è poco ma sicuro. La squadra dell’anno scorso, che ringrazio tantissimo, sono sicuro che avrebbe vinto il campionato e sicuramente ce lo saremmo meritato. Alcuni della prima squadra sono ancora qui, altri per scelte tecniche sono stati sostituiti, purtroppo questo è il calciomercato. Essere ripescati però non è certo da meno, siamo stati ripescati perché abbiamo fatto molto bene. Quest’anno abbiamo preso più strutture, infatti i ragazzi continuano ad arrivare e vogliono giocare tutti con il Nettuno, sembra che siamo diventati il Real Madrid del litorale. Come promesso ho comprato il pulman e abbiamo ristrutturato il campo un’altra volta grazie ad Angelo Cittadini che ci sta mettendo anima e corpo”. Un buon settore giovanile è da sempre considerato una grande base per costruire una squadra solida e ambiziosa. Calciatori talentuosi, vittorie importanti, dirigenza qualificata, staff tecnico preparato è stato il giusto mix per far crescere il prestigioso del Nettuno Calcio. E per di più, avere tutta l’attività agonistica in un campionato regionale e ricevere il riconoscimento dalla FIGC come scuola calcio d’elite è stato sicuramente un grande orgoglio per una società sportiva storica come il Nettuno Calcio. “Mi lega un rapporto fraterno con il mister Aldo Panicci – ha affermato il direttore generale Roberto Bonacini – quando con il presidente ci siamo chiesti chi può far riportare il Nettuno nel giusto posto che merita ho detto che Aldo era la persona giusta visto che ha fatto per anni la categoria dell’Eccellenza e anche altre categorie superiori. La ciliegina sulla torta inoltre è stato avere dei ragazzi che hanno calcato

anche in categorie importanti e professioniste. Quando sono stati contattati questi ragazzi hanno risposto subito di sì e questo per noi è stato un motivo di orgoglio, ma anche motivo di impegno visto che bisognerà dimostrare tutto all’interno del campo con un antagonismo sano e con sani principi”. La prima squadra inizierà ad allenarsi da subito in modo che sarà pronta al suo primo impegno, infatti il 20 settembre si disputerà il primo match di Coppa Italia. L’attività della scuola calcio inizierà il 1 settembre e seguire riprenderanno gli allenamenti tutte le altre categorie. Presente alla manifestazione l’assessore Claudio Dell’Uomo, il quale è rimasto piacevolmente sorprese di quanto calore e sostegno c’è intorno alla società calcistica nettunese. “Spero che la squadra faccia bene e punti all’Eccellenza – ha affermato l’assessore – ma soprattutto spero che presto il Nettuno possa ritornare a giocare nello stadio Masin rimesso a nuovo”.

I dirigenti del Nettuno sono : Angelo Minocci, Oberdan Marconi, Mario Taurelli, Roberto Bernardini, Roberto Conti e Agostino Merola.

Preparatori dei portieri: Angelo Codogno e Fabrizio Marinelli

Massaggiatore : Fabio Giardini

Direttore sportivo : Daniele Cosmi

Direttore generale: Roberto Bonacini

Segretario: Roberto David

Ecco la squadra al completo

Portieri

Valerio Scarsella

Gianluca Renda

Edoardo Calami

Lorenzo Valentini

Difensori

Elvis Mariola

Antonello Fratticci

Emanuele Cirilli

Beniamino Loreti

Giovanni Dell’Aguzzo

Francesco Marullo

Alessio Paoloni

Centrocampisti

Gianluca Nanni

Flavio Porcari

Pietro Bonomo

Riccardo Trippa

Matteo Cannariato

Manuel Lalli

Manuel Pscale

Alessio Fiorini

Francesco Nardini

Emanuele Arena

Valerio Minnocci

Simone Fentilini

Matthew Martin

Attaccanti

Daniele Piro

Alessandro Sbordon

Manuel Nanni

Alessandro Ludovisi