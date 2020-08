Pallanuoto, arriva ad Anzio Andrea Grossi, in quota alla Rari Nantes Savona

Andrea Grossi, difensore classe 2001, è un giocatore dell’Anzio Waterpolis. Nativo di Imperia, prestante fisicamente, cm. 1,92 di altezza, appartenente alla rosa della prima squadra della Rari Nantes Savona in A1, andrà ad arricchire una squadra che già si presenta ai nastri di partenza del prossimo Campionato di A2 con tutte le carte in regola per il salto di categoria. Andrea ha Iniziato la sua carriera pallanuotistica nelle file della RN Imperia. Il suo massimo risultato lo ha conseguito vincendo il titolo italiano di categoria con l’under 17 Nazionale della RN Savona nel 2017-2018. E’ stato Selezionato per la rappresentativa della Liguria – Compagine classificatasi 2° nel torneo svoltosi ad Anzio nell’estate del 2015.

Dalla stagione 2015/2016 passato nelle fila della RN Savona.

Con gli U15 si classifica al 2° posto nel campionato nazionale – stagione 2015/2016. Un altro giovane promettente alla corte del coach Mirarchi, che potrà fare benissimo anche nell’Under 20 insieme ai nostri ragazzi di Anzio e crescere nel progetto giovani che la Società ha intrapreso. Benvenuto Andrea.

IL COMMENTO DI MAURIZIO MIRARCHI

Andrea e’ un giovane atleta che si allena con impegno, ha delle potenzialità, scuola Savona dove ha fatto un percorso importante con le giovanili vincendo il titolo nazionale under 17. Con noi potrà proseguire la sua crescita tecnica e sarà un atleta su cui puntare.

IL COMMENTO DI ANDREA GROSSI

Sono entusiasta ed è per me un onore potermi allenare sotto la guida di un grande allenatore come Maurizio Mirarchi. Ringrazio l’Anzio Waterpolis , in primis il Presidente Damiani e la società per avermi contattato e dato fiducia e la RN Savona con Alberto Angelini per questa grande opportunità.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DAMIANI

Un caloroso benvenuto ad Andrea, un atleta giovane che si inserisce nella rosa della prima squadra e, nella formazione under 20. Un atleta di 19 anni, forte difensore che, ha già militato in A1 con il Savona, un tassello importante per la formazione che consegniamo a mister Mirarchi e con la quale dovrà raggiungere gli obiettivi Societari. Un grande ringraziamento al Presidente ed a tutto lo staff del Savona per averci concesso la possibilità di avere Andrea ad Anzio.