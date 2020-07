Russo M5s: “FdI in piazza ma non parla del fallimento su Anzio, sporca e insicura”

“È con grande piacere che accogliamo la notizia del ritorno in piazza del partito Fratelli d’Italia ad Anzio. Perché la piazza è un importante momento di confronto e di proposta.

Soprattutto dopo lo spiacevole episodio dell’annuncio dell’uscita dalla maggioranza nel caso di esonero dell’Assessore alla pubblica istruzione, seguito dal clamoroso dietro front dopo il non rinnovo di una sedia in Giunta per il partito della Meloni. Ma si sa che per molti partiti il gioco delle pedine sullo scacchiere distrae dal focus di quello che poi è il compito della politica: governare e risolvere i problemi.

Auguriamo tutto il bene possibile a Fratelli d’Italia che Governa “egregiamente” questa città insieme alla Lega. Una città ricoperta di rifiuti, una città in cui i servizi non funzionano, il degrado è evidente, una città in cui le periferie sono abbandonate a loro stesse, una città in cui ci sono problemi di sicurezza… una città in cui le promesse di campagna elettorale… promesse di un grande porto… promesse di legalità… di una nuova Anzio bella, pulita, sicura, ricca… restano solo promesse…