Consegnate le sedie job per disabili agli stabilimenti balneari di Nettuno

Un successo di collaborazione tra il settore Demanio e i Servizi sociali al comune di Nettuno, quello coronato questa mattina all’interno del Porto Marina di Nettuno con la consegna delle sedie job, acquistate grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, per permettere ad ogni stabilimento balneare di avere il supporto adatto a far si che gli ospiti disabili delle strutture balneari possano fare un bagno al mare in tutta sicurezza. Nei giardinetti del Porto gli assessori Maddalena Noce e Ilaria Coppola, che hanno lavorato per questo risultato, insieme ai consiglieri comunali Lina Angelova, Ilaria Bartoli, Massimiliano Rognoni, Mario Esposito e Tiziana Ginetti, hanno consegnato in comodato d’uso gratuito a tutti i balneari presenti, la sedia dotata di tutti gli accessori. Anche il Sindaco Alessandro Coppola è sceso dal Comune, nonostante i tanti impegni per sottolineare l’ottimo lavoro della sua squadra. “Quando vengo io – spiega – mi prendo i meriti di tutto, ma la verità è che gli assessori Maddalena Noce e Ilaria Coppola, con l’iato degli uffici hanno ottenuto questo grande risultato, con cui possiamo fare un gesto concreto per i nostro disagi. Come amministrazione siamo attentissimi a questo tema e da quando sono Sindaco e sono entrato a più stretto contatto con la disabilità e con le famiglie che la vivono, ho potuto comprendere quanto da queste persone possiamo imparare. Mi auguro che tutti facciano ottimo uso del materiale ricevuto”. Tutti i titolari degli stabilimenti hanno preso in carico le sedie che da domani saranno disponibili all’uso.