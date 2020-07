“Dallo Stornello al Rap” il concorso il 25 luglio al Forte Sangallo a Nettuno

Dopo aver lanciato gli artisti Cranio Randagio, Mirkoeilcane, Emilio Stella, i Lontano da qui, Simone Gamberi e Nicole Riso, Elena Bonelli “La voce di Roma” ideatrice del progetto DALLO STORNELLO AL RAP, torna alla ricerca di talenti che compongano nuovi brani in dialetto romano o in italiano con tema la città di Roma ma con una novità per questa 6°edizione, un focus sul Covid-19 che ha cambiato il nostro vivere quotidiano.

“Sarà un’edizione dedicata al ricordo delle vittime della pandemia di COVID-19” spiega l’artista Bonelli in diretta social “Sarà data maggiore attenzione ai brani che trattino questo tema”. L’obiettivo del contest non cambia: risvegliare nei giovani under 35 capacità artistiche volte a creare la nuova canzone romana in qualsiasi genere musicale, dal Pop, Rock, Folk, Melodico, fino al Rap. L’iscrizione è gratuita ed è possibile inviare i brani musicali fino al 31 Agosto 2020. Info sui premi e il regolamento sul sito www.elenabonelli.com.

Ma non è tutto: DALLO STORNELLO AL RAP è NEL FRATTEMPO DIVENTATO anche un libro, sulla storia della musica di Roma e del Lazio (edito da Arcana- LIT EDIZIONI). Il saggio scritto da Elena Bonelli racconta l’arco storico musicale dall’antica tradizione degli stornelli fino alla nascita della vera canzone romana e alla sua evoluzione nei secoli fino al rap. Ripartono anche le presentazioni del libro che hanno avuto grande riscontro di critica e pubblico. I prossimi incontri con Elena Bonelli e la presentazione del libro saranno il 24 Luglio ore 18:00 alla Libreria Feltrinelli di Euroma2 in Viale dell’Oceano Pacifico, 83 a Roma e sarà coadiuvata dagli interventi del giornalista Carlo Antini de “Il Tempo”. Il 25 luglio sarà a Forte Sangallo in Nettuno, il 1 agosto a Fregene, l’8 agosto a piazza IV Novembre a Bracciano e a Maccarese (data da definire).

Sono ambedue occasioni d’oro per i ragazzi che vogliano entrare nella storia della canzone romana di ultima generazione e per ascoltare in un’ora, come in un viaggio attraverso i secoli, la storia della canzone romana e dello stornello ed il perché quest’ultimo non è altro che il progenitore del rap di oggi. Tra racconti, storia e musica ogni performance relativa a DALLO STORNELLO AL RAP è un tuffo nell’arco della storia della canzone romana, dalle origini ad oggi.

Alla conclusione di ogni appuntamento che porti questo titolo il pubblico si porta dentro di se un grande contenuto.

Tutte le novità sul progetto “Dallo Stornello al Rap” sul concorso e sulle presentazioni del libro saranno pubblicate sul sito www.elenabonelli.com e su tutti i social dell’artista.