Il Pd di Nettuno: “Coppola prigioniero della giunta, De Angelis ci ascolti”

“In un momento storico tanto nevralgico per il nostro Paese è necessario agire e agire in fretta, magari dopo un confronto serrato con tutti i soggetti coinvolti e colpiti dall’emergenza sanitaria. Inoltre le restrizioni hanno avuto conseguenze disastrose per le attività commerciali e imprenditoriali di Nettuno. Eppure, in questa situazione così delicata, il Sindaco continua ad avere le mani imbrigliate da una giunta che irresponsabilmente mette interessi dei singoli al di sopra del bene pubblico, provocando uno stallo nell’azione politica.

Come Partito Democratico siamo sempre stati disposti al confronto e più volte abbiamo sollecitato un lavoro approfondito nelle commissioni; riteniamo che non ci sia più tempo da perdere e invitiamo il sindaco Alessandro Coppola ad agire di conseguenza.

Siamo ad un anno dall’inizio di questa consiliatura e purtroppo troppe sono le questioni irrisolte.

Molti commercianti sono inascoltati, la viabilità è stata modificata senza alcun confronto con i soggetti interessati, è stato concesso un maggior suolo pubblico al centro e non si pensa ai commercianti della periferia.

Non è chiaro come siano state assegnate le spiagge libere, stiamo affrontando una delle estati più difficili per il nostro paese non c’è alcuna programmazione sugli interventi necessari e indispensabili per un’estate sicura.

Chiediamo ancora una volta al Sindaco di assumere tutta la determinazione che la Sua carica richiede e di non farsi irretire in giochi di potere.

Restiamo a disposizione, come sin qui fatto, per un’azione propulsiva che consenta alla nostra città di rialzarsi nel minor tempo possibile.

Quanto all’attacco gratuito del sindaco De Angelis, siamo spiacenti che la sua premura sia stata nei confronti del nostro partito e del suo Segretario e non della spiacevole vicenda occorsa alla nostra amica consigliera.

Invitiamo il sindaco a dedicare la sua attenzione alle nostre proposte che spesso riguardano il litorale, forse conoscendoci un po’ di più imparerebbe ad apprezzarci”.

Così in una nota stampa il Partito Democratico di Nettuno.