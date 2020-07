Spiragli di Luce, il coronavirus non ferma la solidarietà a Nettuno

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha paralizzato per lungo tempo moltissime attività mettendo in ginocchio il nostro paese. Ovviamente le iniziative sportive e sociali hanno subito lo stesso stop in attesa di conoscere tempi migliori. Fortunatamente da maggio le restrizioni si sono allentate rendendo possibile un cauto ritorno alla normalità, seppur nel rispetto del distanziamento sociale e delle varie disposizioni per evitare il diffondersi di nuovi focolai. In virtù di tale miglioramento è stato possibile dare continuità al progetto Campo Estivo per i ragazzi della Onlus “Spiragli di Luce” di Nettuno; determinante e preziosissimo in tal senso “Con il contributo della Regione Lazio” e della Fondazione Porfiri, che ha coperto i mancati introiti derivanti dagli incassi per la partecipazione alla manifestazione podistica “Cross Trofeo Città di Nettuno – Memorial B. Macagnago” , originariamente in programma il 2 giugno 2020, ed annullata per l’emergenza sanitaria. Ricordiamo che tale manifestazione è stata concepita proprio con la finalità di reperire risorse per l’organizzazione del campus, che per ben 13 anni ha avuto luogocon successo grazie al supporto dei podisti e dei volontari e simpatizzanti di Spiragli di Luce.

Altre iniziative parallele sono state organizzate per supportare la causa: una “gara virtuale” organizzata il 2 giugno, o meglio, un allenamento di gruppo a Nettuno per “onorare” la manifestazione annullata (ovviamente nel rispetto delle distanze), che ha visto la partecipazione di vari podisti amici di Spiragli di Luce nonché la raccolta fondi organizzata da Pino Coccia, presidente della Podistica Solidarietà, da sempre collaboratore di Elisa nell’organizzazione dell’evento.

Il campus, allestito presso il Camping Village “Isola Verde” di Nettuno, storico e preziosissimo sostenitore di Spiragli di Luce, ha visto in programma varie iniziative sportive e culturali; a partire dalle 9.30 e fino alle ore 15.30 i ragazzi sono stati coinvolti di volta in volta con risveglio muscolare, attività natatorie, laboratorio artistico, etc… Lodevoli il supporto, la professionalità e entusiasmo di chi si è prodigato per il successo di questa edizione “straordinaria”: in particolare l’animazione “Flamingo” e le operatrici Claudia, Loredana, Elena, Marta e Laura. Prezioso inoltre il contributo del ristorante “L’Antica Strada di Naciti” che, con un servizio impeccabile, ha ospitato a pranzo i ragazzi durante il campo estivo.

I ragazzi verranno nuovamente coinvolti a partire da ottobre, quando riprenderanno tutte le attività normalmente organizzate da Elisa: nuoto nella piscina ristrutturata con la nuova gestione “Anzio Waterpolis”,lezioni di pallavolo presso la palestra Emanuela Loi a Nettuno, ed i laboratori creativi “LeggiAmo e ScriviAmo”, ospitati nei locali del centro

sociale del Comune di Nettuno “Franco Romani”, in via S.Giacomo.

Spiragli di Luce, nella persona del suo presidente Elisa Tempestini, ringrazia tutti gli sponsor e tutti gli operatori che si sono adoperati al meglio per il buon esito del campo estivo. Nonostante il periodo drammatico che ha coinvolto l’intera nazione Elisa, con la sua determinazione e tenacia, ha inviato un messaggio di speranza che porta con sè l’augurio di un celere ritorno alla piena normalità; rivolge infine un pensiero particolare alle famiglie dei ragazzi che credono nel suo progetto e che attendono con lei di poter contare finalmente sull’ospitalità di una sede nel territorio.

Francesca Boldrini

Aps Spiragli di Luce