Bonafoni, lista Zingaretti: “Piena solidarietà alla consigliera Giannino”

“Ci tengo ad esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà alla Consigliera del PD del Comune di Anzio, Lina Giannino, che già in passato era stata colpita da minacce e offese e che nella notte scorsa è stata nuovamente intimidita sui muri della città. Nelle ultime ore, la Consigliera aveva criticato la decisione di stanziare 140.000 euro da parte del Comune per gli eventi estivi, una cifra ritenuta troppo alta per il momento di crisi economica che stiamo vivendo.

Dopo poche ore scritte ingiuriose sono state scoperte su vari muri della cittadina, con conseguente denuncia al Commissariato di Polizia, per ora contro ignoti.

Si tratta dell’ennesimo grave fatto che insiste sul litorale romano, eventi a danno degli amministratori e delle realtà locali, che si aggiungono alle tante vicende di natura criminale: una situazione che necessita di interventi in grado di reprimere tali condotte.

L’auspicio è che gli inquirenti facciano chiarezza su questa vicenda poiché atti di tale stampo non vengano più ripetuti”.

Così in una nota la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti.