Gli Stornellatori delle canzoni di Roma il 12 luglio in piazza del Mercato

(Informazione pubblicitaria)

Tornano in piazza del Mercato a Nettuno gli Stornellatori delle canzoni di Roma. L’appuntamento è fissato per la prossima domenica 12 luglio dalle 20 in poi. L’appuntamento è stato organizzato grazie all’impegno di Mastro Arrosticino, dell’Antica Norcineria e Fraschetta i 5 sensi, da Noir cafè e da Marteo Tramezzini e sfizi.

L’Umbria e l’Abruzzo si incontrano per una serata indimenticabile piena di risate e allegria. Previsto anche un menù a 20 euro con Bruschetta di pomodori della cantina nettunese, Gnocchetti al ragù di Chianina, 10 arrosticini al piatto, acqua, un bicchiere di Montepulciano, cocomero, amaro e caffè. Per info e prenotazioni 3894833131.