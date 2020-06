Crede di aver vinto 5 euro ma sono 500, fiori in Tabaccheria a Nettuno

Un svista lo ha portato a credere di aver vinto ‘solo’ 5 euro al Gratta e vinci, ma erano 500. A farglielo notare la titolare della tabaccheria di Nettuno che gli aveva venduto il biglietto. A raccontare i fatti, compreso il mazzo di fiori di ringraziamento per l’onestà alla titolare, il diretto interessato, Tommaso Bove.

Caro Direttore,

a volte si verificano degli episodi che, a mio modesto parere, meritano di essere portati all’attenzione di tutti, perché possono contribuire ad instaurare, o consolidare, un necessario clima di fiducia, mai così necessario come di questi tempi piuttosto bui nei quali lo scetticismo, uno sfrenato egoismo ed una graduale e preoccupante perdita dei valori etici in generale, sembrano voler prevalere sulle qualità civiche e morali.

Il fatto: ieri mattina, presso la Tabaccheria “Non solo fumo – Oligata” in Via Veneto a Nettuno ho acquistato un biglietto “gratta & vinci”; una volta grattati i numeri, convinto di aver vinto 5,00 €, ho chiesto alla titolare, Laura Marchione, di darmene un altro dello stesso importo e, contemporaneamente, mi distraevo col mio cagnolino.

La suddetta titolare, passava il biglietto al lettore elettronico e, con mia somma sorpresa, mi diceva: “Tommaso, guarda che hai vinto 500,00€ e non 5,00!”.

Cosa dire? Avrebbe potuto tranquillamente “far finta di niente” ed assecondare la mia richiesta di un altro biglietto! Ed invece ha dato prova di una encomiabile onestà…

Ho voluto rendere pubblico questo episodio perché, al di là del mio piccolo colpo di… fortuna, ci dimostra che grazie al Cielo, in Italia abbiamo ancora la fortuna di annoverare “cittadini virtuosi” come la giovane Laura Marchione e credo che sia proprio questa la vera fortuna…

Un gesto che per me vale molto, ma davvero molto, di più della mera vincita…

PS/ Io ed il mio cagnolino Macchia abbiamo voluto ringraziare Laura come da allegata foto!

Tommaso Bove