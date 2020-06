Mastro Arrosticino, arrosticini d’Abruzzo originali in piazza del Mercato

(informazione pubblicitaria)

E aperto al pubblico in piazza del Mercato al civico 19 il locale Mastro Arrosticino, che propone ai suoi clienti gli originali Arrosticini d’Abruzzo ma anche salumi e formaggi abruzzesi, bruschette e Birre artigianali abruzzesi.

Si può prenotare un tavolo, per degustare le specialità abruzzesi nel pieno centro storico di Nettuno, in una delle piazzette più belle e caratteristiche della città. Una vera novità e un’esclusiva assoluta a due passi da una delle fontane più antiche della cittadina del Tridente.

Mastro Arrosticino propone gli arrosticini classici, al tartufo, ma anche di pollo, maiale, fegato e pesce. Tutti i tipi di bruschette, dal pomodoro fresco alla ventricina teramana, fino alla crema di pecorino e noci ma anche taglieri ripiaci, verdure grigliate e dolci.

Per info e prenotazioni anche a domicilio si può contattare il 3894833131