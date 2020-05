Addio ad Angelo Cassandra, il campione nettunese di pugilato

E’ scomparso nella giornata di oggi Angelo Cassandra, 79 ani, campione Nettunese di pugilato. Angelo era notissimo a Nettuno, per i suoi trascorsi sportivi e non solo. Aveva fatto il pugile a Nettuno ma si era distino anche in campo nazionale. Si era allenato prima con Giovanni Passerie a Nettuno e poi con Nino Benvenuti, era stato due volte Campione del Lazio ma anche medaglia di Bronzo ai Mondiali in Germania ed era stato tedoforo alle Olimpiadi di Roma negli anni ’60. Dopo una breve malattia (che nulla ha a che fare con il coronavirus) è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. I funerali, riservati alla famiglia a causa delle disposizione pe cil coronavirus, si terreno il prossimo lunedì alle 14,30 nella chiesa del cimitero di Nettuno. La Redazione del Clandestino si stringe ai familiari in questo momento di dolore.