Coronavirus, primo decesso alla Clinica dei Pini di Anzio: lo annuncia la Asl

Giornata nera, per il territorio della Asl Roma 6: in particolare, nelle ultime ore sono stati registrati nove decessi per il Covid-19 di cui uno nella Clinica Villa dei Pini di Anzio, che ieri si è scoperto avere 18 contagiati tra i pazienti e 5 tra il personale, mentre sono ancora in corso di accertamento i tamponi sul resto degli ospiti e del personale.

Per quanto riguarda i morti, si tratta di cinque donne di 76, 88, 92, 88 e 87 anni e di quattro uomini di 90, 74, 83, 76 anni. Tre di questi provenivano da una Rsa di Rocca di Papa, uno da una Rsa di Monte Compatri, tre da una Rsa di Marino, uno da una clinica di Anzio e uno da una Rsa di Nemi.

Dalla Asl Roma 6, poi, hanno specificato come siano tuttora in corso i controlli nelle Rsa e nella case di riposo per anziani del territorio, in collaborazione con le USCA-R.

Per quanto riguarda Anzio, sempre dalla Asl, durante la videoconferenza fra tutti i direttori generali delle Aziende sanitarie locali del Lazio e l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato, è stato specificato che si sta completando l’indagine epidemiologica alla clinica Villa dei Pini.