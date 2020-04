La Prefettura chiama il Sindaco Coppola, i migranti restano a Roma

Sono felice di annunciare ai cittadini di Nettuno che grazie ad un costante lavoro di collaborazione tra maggioranza e opposizione e ad un intenso dialogo con la Prefettura di Roma si è scongiurato l’arrivo dei migranti a Nettuno. Ringrazio per la sensibilità il Prefetto di Roma che ha ascoltato i timori del nostro territorio già provato da troppi casi di Coronavirus. Ringrazio la maggioranza sempre presente in ogni emergenza e l’opposizione tutta che con spirito di collaborazione in questo periodo drammatico sta dialogando costruttivamente per superare uniti una fase storica difficilissima. Infine ringrazio la Asl per la sempre fattiva collaborazione e la Regione Lazio che ha ascoltato le nostre ragioni.

Il sindaco Alessandro Coppola