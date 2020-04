Fondi il Covid 19, Alternativa per Anzio: “Assurde polemiche, ora i fatti”

In un momento così difficile e drammatico, fatichiamo sinceramente a capire le lamentele della Lega locale rispetto alle risorse messe a disposizione per aiutare le persone in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Al discutibile comunicato del Sindaco De Angelis di domenica scorsa, si è aggiunto quello impreciso del capogruppo Presicce. Ricapitoliamo velocemente:

I soldi stanziati dal Governo per il Comune di Anzio, destinati ad aiutare le famiglie più bisognose (quindi NON sono da dividersi per tutti i cittadini), che il nostro Sindaco aveva definito con sprezzo incomprensibile «una mancia imbarazzante», ammontano a più di 370.000€. A questi si aggiungono i circa 220.000€ stanziati dalla Regione Lazio.

Il Comune, al grido di «facciamo da soli», ha stanziato per queste famiglie 250.000€. Da dove sono stati ricavati questi soldi, così come quelli per la sospensione della Tari e per la sanificazione delle strade, per un totale di poco meno di 800.000€? Dal congelamento delle rate dei mutui stipulati con Cassa Depositi e Prestiti, deciso dal Decreto “Cura Italia”. Quindi, anche questi sono soldi messi a disposizione dal Governo. A dirlo non siamo noi, ma la Giunta stessa nella delibera di variazione del bilancio: http://pubblicazioni.saga.it/…/docDetail.do;jsessionid=F251….

«Da soli» ad Anzio non avremmo fatto niente di tutto ciò.

Ora, ben venga che si mettano tutti i soldi possibili per sostenere chi in questa situazione drammatica è in difficoltà. Purtroppo, quasi sicuramente ci sarà bisogno di ulteriori risorse, che speriamo vengano messe a disposizione dal Governo col decreto di aprile.

Nel frattempo, si può continuare a lavorare in maniera costruttiva invece di essere polemici. Ad esempio, siamo contenti che anche ad Anzio il Comune abbia promosso, come avviene già in molti comuni d’Italia, il servizio della “Spesa solidale”.

Da parte nostra ci mettiamo a disposizione per una fattiva collaborazione certi che, in momenti come questo, il raccordo delle azioni con le istituzioni competenti renda qualsiasi intervento più efficiente e proficuo.

Inoltre, crediamo che sia giusto discutere altre iniziative utili come questa nelle Commissioni preposte. Chiediamo quindi che siano convocate, possibilmente in videoconferenza o comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale, per permettere a tutti i rappresentanti eletti di fare proposte e aiutare nella loro messa in pratica secondo le regole democratiche.

Per il Direttivo di Alternativa per Anzio:

Valentina Caprari

Simonetta Pagliaricci

Luca Brignone

Alessandro Dino

Maurizio Mariani

Gabriele Palomba