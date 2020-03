Fondi per i cittadini indigenti, ad Anzio e Nettuno oltre 600mila euro

I Comuni di Anzio e Nettuno riceveranno oltre 600mila euro, entro la prossima settimana, dal Governo e dalla Regione Lazio, per fronteggiare le situazioni di crisi e in particolare per offrire alle famiglie in difficoltà con la spesa, il sostegno necessario ad andare avanti fino alla fine di questa situazione. Dalla Regione Nettuno riceverà 189mila euro, mentre Anzio 218mila. In base alla popolazione residente. Il Governo invece, sarà a Nettuno 389mila euro, in base a residenti e a variabili economiche, e circa 400mila euro ad Anzio. A questi fondi si aggiungeranno 150mila euro stanziati con i piani di zona. Si tratta di una cifra consistente che, lo ricordiamo, non è destinata a tutti i cittadini ma solo a quelli che vivono in situazione di disagio economico. Tutti gli altri, quelli che non vivo una situazione di disagio e possono fare la spesa e provvedere a se stessi, saranno risarciti per altre vie, secondo le modalità previste dal Decreto Cura Italia. Molti di coloro che non hanno necessità, dimostrando grande solidarietà sociale, si sono messi a disposizione sui social e non solo per dare una mano alle famiglie in crisi. Entrambi i comuni, prima ancora che il Governo mettesse a disposizione i fondi, avevano attivato in autonomia meccanismi di sostegno, dai pacchi dono alla colletta alimentare.