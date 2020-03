Gianni Cancelli: “A Nettuno troppi casi, bisogna fare di più contro il virus”

“Non voglio fare allarmismo o terrorismo ma dopo aver analizzato i dati penso che a Nettuno qualcosa non va. Rappresentiamo l’1,2% della popolazione del Lazio ma abbiamo il 3% dei contagi del Lazio, ad esempio Anzio ha lo 0,18% dei contagi. Qualcosa non va a Nettuno”. Lo scrive sulla sua pagina social Gianni Cancelli tar i fondatori del Patto per Nettuno.

“Sig Sindaco, caro Sandro – ha poi aggiunto – oltre ai proclami e alle ordinanze, va fatto di più, io non conosco i dati specifici ed analitici che riguardano Nettuno, ma vanno fatti interventi concreti fin qui tutto ok, ma ora va cambiata pagina, interventi più incisivi e più duri, come il blocco della città o dei quartieri o delle zone dove sono localizzati o concentrati i casi, non lo so e non voglio assolutamente che questa mia venga scambiata per una sterile polemica, ma i grandi numeri difficilmente sbagliano. Magari provare ad analizzarli con professionisti specializzati e qualificati della protezione civile o della Regione Lazio ma ripeto qualcosa non va. E’ un trend fuori sequenza il rapporto tra abitanti e positivi”.