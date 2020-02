Vincenzo Capolei: “Via della Campana va riaperta, Raggi vergogna”

Il commissario di Forza Italia Anzio Vincenzo Capolei prende posizione contro la decisione di Area metropolitana di chiudere (sono passati già due mesi) via della Campana tra Nettuno e Anzio, creando disagi infiniti a molti cittadini che per raggiungere alcune zone della città, passare da Sandalo a Latina o andare a trovare amici e parenti, devono fare dei giri assurdi. “Si tratta di una situazione vergognosa – spiega – la raggi si dovrebbe vergognare. Se la strada è pericolosa si trovano i soldi per intervenire e per il ripristino, non si chiude il passaggio lasciando la gente al proprio destino e creando disagi che non si ha idea di quando verranno risolti. Una politica imbarazzante. Abbiamo investito del problema i nostri delegati regionali che chiederanno un intervento immediato di ripristino della sicurezza. Noi siamo la politica del fare e non del chiudere. La Raggi, alla guida di Area metropolitana, che ha posto il problema senza trovare una soluzione si deve solo vergognare. Anche il Presidente della Regione Zingaretti deve intervenire il prima possibile, per dare una risposta concreta ai cittadini”. A breve, in mancanza di soluzioni in tempi rapidi, verrà organizzata una manifestazione con i residenti della zona per chiedere un intervento immediato di ripristino della viabilità e di rispetto della dignità dei cittadini.