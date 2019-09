Il consigliere Galasso: “Violenza tra i giovani frutto di assenza di cultura”

“In relazione all’increscioso fatto di violenza che ha visto protagonisti due giovani di Anzio, resta da condannare con fermezza il gesto, ma è necessario non confondere i piani, e non strumentalizzare la questione a fini meramente politici.

La politica, i simboli, i colori non c’entrano nulla. Alla base di questa triste vicenda, si palesa la carenza di una struttura famigliare solida, e la diffusione del sempre più preoccupante fenomeno della dispersione scolastica.

Insegno in un Liceo, sono delegata del Sindaco presso il CFP, conosco bene i giovani.

Nel marasma di una società che vorrebbe sfornare solo laureati, bisogna prendere atto che tutti abbiano le proprie attitudini da trovare e valorizzare al meglio, per evitare l’abbandono, l’odio, il sangue, di cui oggi molti di voi si riempiono la bocca, parlando di politica, di schieramenti, quando ciò che resta è solo un efferato atto di violenza tra giovani. La violenza nasce così: dall’abbandono, dalla solitudine, e dalla nullafacenza.

Dove c’è scuola, invece, c’è dialogo, c’è cultura e speranza.

‘Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi uno stupido’ diceva Albert Einstein”. Così in una nota stampa il consigliere comunale di Anzio Cinzia Galasso.