Capolei contro Saccone: “Pensi a potenziare l’ospedale di Anzio”

Non è piaciuta a Vincenzo Capolei, collegio 13 di Forza Italia, la lettera inviata dal Senatore dell’Udc Saccone al direttore del Policlinico Militare di Anzio a cui chiedeva di avviare un percorso per unire le risorse per superare l’emergenza di mezzi e uomini nella All Roma 6. “E’ una proposta assurda – ha tuonato Capolei – Saccone dovrebbe pensare a potenziare l’Ospedale di Anzio, a lavorare perché ci siano più medici e infermieri, più posti letto e attrezzature, e a superare i problemi di sicurezza. Nel mio partito – conclude Capolei – sto lavorando perché i rappresentanti nazionali e regionali vengano scelti dai territori, perché solo chi vive le situazioni giornalmente sa cosa ha bisogna una città”.