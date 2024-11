Anzio, il Sogno di una Gioventù Attiva: Alessandro Sena candidato al Consiglio Comunale

Anzio si prepara ad accogliere le elezioni comunali di domenica e lunedì, 17 e 18 novembre 2024, e tra i candidati spicca il nome di Alessandro Sena, un giovane pieno di energia e passioni. In un incontro avvenuto recentemente, Sena ha condiviso la sua visione di un futuro migliore per la città, unendo le forze con i giovani Portodanzesi.

Con una foto che lo ritrae accanto al senatore Maurizio Gasparri, Sena ha lanciato un appello alla comunità, esprimendo la volontà di trasformare Anzio in un luogo non solo da visitare, ma in cui vivere, crescere e sognare. “Vogliamo che Anzio diventi un punto di riferimento per i giovani, un centro di innovazione, cultura e sport”, ha detto durante il suo discorso.

Sena ha sottolineato l’importanza della diversità e della collaborazione tra le generazioni, invitando i cittadini a unirsi a lui per costruire un futuro in cui i sogni dei giovani possano diventare realtà. “Insieme possiamo superare ogni ostacolo. La nostra energia è contagiosa e la nostra determinazione è la chiave per un futuro luminoso per Anzio”, ha aggiunto.

Il candidato ha anche esortato i concittadini a farsi sentire e a partecipare attivamente al processo elettorale. “Andiamo a parlare con i nostri concittadini, ascoltiamo le loro storie e i loro sogni. Anzio ha bisogno di noi, e noi siamo pronti a rispondere a questa chiamata”, ha concluso.

Con una campagna elettorale entusiasta e coinvolgente, Alessandro Sena rappresenta una nuova generazione di leader pronti a fare la differenza. La sua candidatura, sostenuta da una squadra di giovani motivati, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per Anzio.