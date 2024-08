Il Sindaco di Pomezia Veronica Felici: “Io sto con Arianna Meloni”

“Conosco Arianna Meloni da quasi venti anni; ho iniziato a fare politica in Alleanza Nazionale, condividendo con lei un percorso che ha visto proseguire il nostro impegno politico con la fondazione di Fratelli d’Italia.

Arianna Meloni oggi è una colonna portante del nostro Partito, una voce autorevole e di spessore.

Gli attacchi che Arianna sta subendo in queste ore non sono diretti alla “sorella del Presidente del Consiglio”, sono diretti a una dirigente di Partito capace, competente e che negli anni ha dimostrato la sua preparazione e la sua professionalità.

Io sto con Arianna Meloni, io sto con il Governo che vuole cambiare in meglio il Paese.

La Sinistra è all’opposizione: se ne facesse una ragione. La Sinistra potrebbe portare un contributo propositivo per lo sviluppo dell’Italia, invece continua a cercare la via del fango per andare a caccia di quel consenso che non riesce a ottenere attraverso l’impegno serio per la Politica italiana. Avanti amica mia”. Questo il messaggio di sostegno ad Arianna Meloni, dopo le voci di una possibile inchiesta che la riguarda, da parte del sindaco di Pomezia Veronica Felici.