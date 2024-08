Inaugurata la spiaggia inclusiva a Torvajanica, il Sindaco: “Grande soddisfazione”

E’ stata inaugurata la “Spiaggia inclusiva” a Torvajanica che rientra nel progetto promosso dalla Regione Lazio “Accessibily in the Seaside” e finanziato dalla Presidenza del Consiglio, presenti in occasione del taglio dei nastro con i suoi rappresentanti. La spiaggia inclusiva si trova Lungomare delle Meduse, passaggio a mare n. 49, ed è raggiungibile tramite il servizio navetta gratuito, messo a disposizione dal Comune di Pomezia.

“Con tanta soddisfazione – afferma il Sindaco Veronica Felici – abbiamo inaugurato ufficialmente la “Spiaggia inclusiva” a Torvajanica, insieme agli assessori comunali, ai consiglieri, al consigliere regionale Mario Luciano Crea e ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio e della Regione Lazio. Un luogo che consentirà anche ai più fragili di godere del nostro splendido mare in tutta sicurezza e serenità e che rappresenta un simbolo di inclusività e accoglienza per Torvajanica: una meta turistica dove tutti possono stare bene. Il progetto della Spiaggia Inclusiva è promosso dalla Regione Lazio e finanziato dal Consiglio dei Ministri, enti che ringrazio per l’attenzione rivolta a una tematica così delicata; così come ringrazio gli uffici comunali per averlo realizzato. Un grande grazie va a tutte le associazioni e i volontari che stanno collaborando perché le persone con disabilità possano essere assistite durante la loro permanenza in spiaggia”.

Per informazioni o assistenza è possibile contattare il seguente numero: 389 842 1966 (Associazione “Pomezia Aiuta”)