Nuovo commissario di FdI al Comune di Nettuno, la nomina diventa un caso

E’ stata la richiesta di suolo pubblico a Nettuno, per un’iniziativa di partito a svelare che Fratelli d’Italia ha nominato a Nettuno, un nuovo commissario di partito. Si tratta di Massimiliano Rognoni, veterano della politica, più volte consigliere comunale a Nettuno e storico sostenitore, sul territorio del presidente del consiglio provinciale del Lazio Antonello Aurigemma.

Una nomina che non è stata subito pubblicizzata, in attesa di un’ufficializzazione a fine estate, ma che ha creato problemi per la diffusione di un atto interno al comune.

Un documento finito sui social e che ha portato ad una lettera di richiamo per il personale del settore Ambiente che l’ha ricevuta e, forse, diffusa. La verità è che quel documento girava da giorni dentro e fuori dal Comune e che la sua diffusione è di difficile individuazione. Intanto si attende l’ufficializzazione della nomina mentre la politica si riorganizza.