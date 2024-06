Chiuso il punto nascite ad Anzio, Rete No bavaglio annuncia la mobilitazione

Questa scelta, presa nell’ambito del Piano sanitario 2024/2026, solleva serie preoccupazioni riguardo alla qualità e all’accessibilità dei servizi sanitari per le famiglie della regione. Chiudere un servizio già autorizzato dal Ministero della Salute, senza una chiara giustificazione o un sostegno tecnico convincente, mette a rischio la salute e la sicurezza delle donne in gravidanza e dei neonati.

Inoltre, la decisione di chiudere il punto nascite a favore di Velletri, dove sarà riaperto di nuovo il reparto, solleva delle forti preoccupazioni sulla distribuzione equa delle risorse sanitarie nella regione. È essenziale che le decisioni riguardanti la salute pubblica siano basate su dati scientifici e sulle esigenze reali delle comunità locali, anziché su considerazioni politiche o finanziarie.