Oggi a Pomezia raccolta firme e petizione contro l’Inceneritore di Roma

Stasera a Pomezia, a partire dalle 17, sarà possibile firmare contro la realizzazione dell’inceneritore di Roma in zona Santa Palomba.

La petizione è stata realizzata dall’Unione dei Comitati contro l’inceneritore. L’appuntamento per chi vuole aderire alla protesta è in via Ardeatina angolo via Cancelliera. La petizione sarà consegnata al governo e al parlamento.