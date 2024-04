Il consigliere La Pegna eletto segretario nell’Ufficio di presidenza del Cal

Ieri mattina presso il Consiglio Regionale del Lazio di via della Pisana, si è volta la seduta di insediamento del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal), utile all’elezione dei membri che faranno parte dell’Ufficio di Presidenza. Tra i sei componenti è stato eletto il consigliere di maggioranza Vincenzo La Pegna: eletto a Novembre 2023 con 130 preferenze, da oggi entra a far parte dell’Ufficio di presidenza in veste di segretario. Per la prima volta Aprilia e la Provincia di Latina potranno contare su un rappresentante all’interno del Cal, l’importante organismo con sede presso il consiglio regionale del Lazio che svolge una funzione di raccordo tra gli enti, favorendo i processi decisionali della Regione anche in materia di erogazione dei finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea e affinché vengano attuati i principi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione e i Comuni.

Il Consiglio delle Autonomie locali ospita al suo interno 42 componenti, 22 dei quali eletti tra gli amministratori locali. In seno al Cal, l’Ufficio di presidenza svolge un compito di direzione nella predisposizione dei fondi, dei bilanci, nella redazione del piano di lavoro dell’Assemblea, che oltre alla parte politica ospita al suo interno anche i presidenti dell’ANCI Lazio, dell’UPI Lazio, dell’UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e il presidente dell’AICCRE.

Il consigliere Vincenzo La Pegna rivestirà inoltre un ruolo importante, risultando uno dei tre segretari che affiancheranno il Presidente e i due vicepresidenti all’interno dell’ufficio di Presidenza.

“Voglio esprimere la mia gratitudine nei confronti del Sindaco Lanfranco Principi e di tutti i consiglieri di maggioranza che hanno voluto concedermi questa opportunità” sottolinea il consigliere Vincenzo La Pegna.

“Ringrazio i colleghi degli altri comuni che hanno scelto di votarmi e il sostegno che mi è stato garantito dal Presidente Antonello Aurigemma e dal consigliere regionale Enrico Tiero. Sono soddisfatto di questo importante risultato, che per la prima volta permette alla città di Aprilia di avere un rappresentante eletto nell’organismo interno alla Regione Lazio, chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra la Regione e i 378 comuni presenti nel territorio laziale”.

“Un segnale importante per la nostra città – sottolinea il sindaco Lanfranco Principi – che supera anni di isolamento istituzionale e torna protagonista nei processi decisionali che riguardano la nostra Regione e la nostra Provincia. È giunto il momento che Aprilia, seconda città della Provincia di Latina e quarto comune del Lazio, torni a rivestire il ruolo importante. Auguro un buon lavoro a tutti i 42 componenti del Cal, ai componenti neoeletti all’interno dell’Ufficio di Presidenza e in particolare al nostro consigliere Vincenzo La Pegna. Sono certo che ricoprirà il ruolo serietà, attenzione e meticolosità. Saprà rappresentare al meglio gli interessi di tutte le comunità presenti nella nostra Regione”.