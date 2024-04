Pomezia, le opposizioni convocano un’assemblea pubblica

Assemblea pubblica per discutere sulla situazione attuale della città a Pomezia, il prossimo venerdì 19 aprile alle 17,30 all’Hotel Enea in via del Mare. Le premesse sono di estrema critica “L’Amministrazione Felici è un fallimento – si legge sul manifesto di invito – mobilitiamoci”.

Parteciperanno il Pd, il Movimento 5 stelle, Azione, Psi, Comitati e Associazioni.