Economia del mare e Blue-economy per il rilancio di Torvaianica: il Comune di Pomezia e la Regione supportano in modo reale gli operatori balneari e del settore pesca

Rilancio del turismo a Torvaianica attraverso il comparto della pesca e dei balneari, valorizzando e sviluppando il territorio e l’economia del mare in maniera ecosostenibile. In prima linea, di fianco agli operatori del settore, il sindaco di Pomezia Veronica Felici e tre assessori regionali, Roberta Angelilli, Fabrizio Ghera e Giancarlo Righini, oltre agli assessori di Pomezia Francesca Vittori e Antonino Laspina, che ieri hanno illustrato le possibilità di crescita del territorio nell’Aula Magna del complesso Selva dei Pini, nel corso di due importanti incontri, “Un mare di cose da fare” e “Bluroadshow sul turismo costiero sull’economia del mare: futuro e proposte per il litorale”, organizzati dal Gal Lazio e dalla Federbalneari e patrocinati dal Comune di Pomezia.